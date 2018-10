Cecilia Rodriguez su Monte: "So che non è facile trovare una come me"

"Non è possibile che, dopo tutto questo tempo, sia ancora io la cattiva e che si debba per forza parlare di me. E' ora di voltare pagina". Cecilia Rodriguez l'ha voltata davvero pagina e vorrebbe lo facesse anche il suo ex Francesco Monte, che nella Casa del Grande Fratello Vip ha ricordato più volte la loro storia, finita proprio un anno fa durante il reality, dove lei si è innamorata di Ignazio Moser.

"Francesco è una persona alla quale ho voluto bene - spiega Cecilia al settimanale Chi - mi dispiace se soffre, ma penso che questo momento gli servirà per chiarirsi le idee e voltare pagina. Quella Casa ti costringe a riflettere sulla tua vita e all'inizio è un processo doloroso, ma poi ti apre gli occhi. Io credo nel suo dolore, perché è stato anche il mio, ma poi ho trovato una persona con la quale sorridere e fare progetti. E a lui auguro la stessa cosa". Un po', però, tira l'acqua al suo mulino: "So che non è facile trovare un'altra come me, perché sono una persona buona, ma mi ha perso anche per le sue responsabilità. Ci siamo persi".

Nei confronti di Franceso solo tanto affetto, dunque, e belle parole, mentre su Giulia Salemi, che in Casa sembra subire il fascino dell'ex tronista, taglia corto: "Quando ho detto che ha un problema con la mia famiglia era una battuta. Capisco che chi fa parte del mondo dello spettacolo voglia far parlare di sé, ma dovrebbe farlo per ciò che rappresenta e non perché il suo nome si lega al mio o a quello di Belen". Più chiara di così...