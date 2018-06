Cecilia Rodriguez, clamorosa gaffe al matrimonio di Bossari e Lagerback

"Epic fail" per Cecilia Rodriguez al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Colpa di Photoshop. La modella argentina, infatti, ha postato sui social uno scatto con i neo sposini in cui il lato b è apparso maldestramente ritoccato, e il dettaglio non è sfuggito ai follower.

Nel tentativo di "photoshoppare" le curve del fondoschiena (già perfette, peraltro), la modella argentina, stretta in un bellissimo ed attillatissimo abito fucsia, ha erroneamente "ritoccato" anche il calice di vino che teneva in mano. "Abbiamo ritoccato un po il sedere? Hai storto tutto il bicchiere...", fa notare qualcuno. E i più saggi ricordano alla sorellina di Belen che il suo corpo sarebbe mozzafiato già al naturale, senza bisogno di artifici social: "Ma perché ti allarghi il sedere se sei bella per come sei?"