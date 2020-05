Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "Vi mostriamo il nostro nuovo progetto"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rivelato una grande novità ai loro tantissimi followers. Un nuovo progetto che li vede promotori di una linea di mascherine simpatiche e divertenti create in collaborazione con il marchio MB Wear.

Il nuovo progetto di Cecilia e Ignazio

“Finalmente possiamo mostrarvi il nostro nuovo progetto ideato da me e Ignazio”, ha scritto su Instagram Cecilia: “In collaborazione con il nostro amico Gianpiero e i ragazzi di MB Wear, anche in un momento così difficile, abbiamo voluto continuare a sorridere e far sorridere! Vi ricordo che parte del ricavato sarà devoluto alla Caritas per dare un sorriso anche alle persone più in difficoltà".

Lo spot casalingo

Ad accompagnare il post apparso anche sul profilo di Ignazio, uno 'spot casalingo' in cui i due si sono cimentati in una scenetta divertente. Le mascherine che raffigurano le labbra carnose di lei e il sorriso smagliante di lui vengono utilizzate per darsi un bacio a prova di Coronavirus. Ma al di là dell'originalità dei dispositivi, ciò che va evidenziato è che la loro vendita avrà uno scopo benefico, parte del ricavato infatti verrà devoluto alla Caritas per aiutare chi si trova ad affrontare grandi difficoltà economiche ed i followers della coppia nata all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, hanno apprezzato molto l'iniziativa.