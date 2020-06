Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio Moser? “Ho qualche chilo in più…”

Un costume da bagno che mette in risalto le curve, una battuta su quei 6-7 chili accumulati nelle settimane di quarantena, una relazione sentimentale (con Ignazio Moser) che va a gonfie vele da quasi tre anni, ed ecco che subito sorge il sospetto su una presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez.

La modella argentina ha trascorso un piacevole soggiorno sul lago di Como con il fidanzato e un’allegra comitiva tra cui l’adorata sorella Belen, il nipotino Santiago e l’amico di sempre Matteo Ferrari. Ed è stato proprio durante una divertente chiacchierata con lui condivisa su Instagram che è stato svelato il dettaglio sulla sua forma fisica e alimentato qualche dubbio su un’ipotetica dolce attesa. “Siamo pazzeschi! Sei bellissima”, le dice Ferrari; “Ho sei, sette chili in più”, gli fa eco Cecilia. “Non importa, sei bellissima”, precisa ancora lui.

E’ solo ingrassata un po’ o davvero Cecilia Rodriguez nasconde un tenero segreto? Di certo né lei né il compagno con cui ha trascorso la quarantena in Trentino nella tenuta di famiglia di lui hanno mai nascosto – anzi! – il desiderio di allargare la famiglia: “Non ho mai nascosto il desiderio di diventare mamma giovane. Ho trovato la persona per la vita, non sono mai stata così certa di questo”, ha ammesso di recente Cechu: “Mi piacerebbe che mio figlio crescesse qui, in campagna, perché vedo come crescono felici i nipoti di Ignazio e come è felice Santiago quando è qui”. E chissà che quel momento non sia già nel futuro più prossimo…