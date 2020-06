Cecilia Rodriguez incinta, il suocero Francesco Moser dice una frase di troppo

Il mondo dello spettacolo, si sa, è fatto di esclusive rilasciate al momento giusto e al giornale giusto. Peccato però che Francesco Moser non conosca abbastanza il settore, tanto da lasciarsi andare ad una confessione che il figlio Ignazio e la compagna Cecilia Rodriguez stavano ben attenti a non lasciar traperlare, ovvero l'arrivo di un bebè.

Cecilia incinta?

Già, proprio così: pare che Cecilia sia incinta. Dopo i pettegolezzi circolati nelle ultime settimane (e nati da rotondità sospette su una silhouette solitamente scultorea), adesso la conferma - seppur indiretta - arriva dal suocero. "E dai, questo sarà il quarto che arriva…", ha dichiarato al settimanale Di Più l'ex campione di ciclismo, oggi imprenditore vinicolo.

"Però, mi raccomando - ha aggiunto Moser - scriva che io non ho avuto nessuna conferma da mio figlio…". Un tentativo di rettifica che, purtroppo per lui, non è stato proprio preso in considerazione.

L'amore tra Cecilia e Ignazio

La cicogna dunque sarebbe in volo verso casa Moser Rodriguez. Legati da quando, nel 2017, si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip, la showgirl argentina e l'ex ciclista sarebbero in attesa del più dolce degli eventi. Le nozze, invece, possono attendere.

Che la coppia volesse metter su famiglia era cosa nota. "Non ho mai nascosto il desiderio di diventare mamma giovane. Ho trovato la persona per la vita, non sono mai stata così certa di questo", ha ammesso di recente Cechu: "Mi piacerebbe che mio figlio crescesse qui, in campagna, perché vedo come crescono felici i nipoti di Ignazio e come è felice Santiago (figlio della sorella Belen, ndr) quando è qui". Il riferimento è al Trentino, terra d'origine del compagno,dove ha trascorso il lockdown.