Cecilia Rodriguez sfoggia un nuovo look: eccola bionda e riccia. Vi piace così? | FOTO

Tempo di nuovi esperimenti per Cecilia Rodriguez, che in occasione di uno shooting fotografico ha deciso di cambiare radicalmente look: una cascata di riccioli biondi al posto del consueto styling liscio e moro. L'occasione è un servizio che l'ha vista recentemente protagonista, ma chissà se, dopo la pioggia di complimenti dei fan, la sorellina di Belen non deciderà di optare davvero per l'acconciatura alla Shirley Temple.

Le immagini del nuovo look sono state pubblicate su Instagram. A riprenderle, sono stati diversi profili gestiti dai fan della famiglia Rodriguez. Cecilia guarda all'obiettivo della macchina fotografica e ammicca, dimostrando di apprezzarsi anche in veste "angelica". Uno stile anni 80 inedito dettato dalla sua professione, che a volte, per esigenze di copione, richiede anche cambiare radicalmente le apparenze. Che cosa ne penserà Ignazio Moser, compagno della modella e - stando ad alcuni rumors - suo promesso sposo?