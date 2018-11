I suoi peli pubici in un rito magico, Cecilia Rodriguez “striglia” Fariba (e pure Signorini)

(Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser commentato il "rito magico" della mamma di Giulia Salemi)

La loro storia d’amore che va avanti da un anno è stata al centro del’intervista che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rilasciato a Piero Chiambretti nella puntata del 28 novembre di CR4 ‘ La Repubblica delle Donne’ in onda su Rete 4.

Dal colpo di fulmine scoppiato durante il Grande Fratello Vip del 2017 alla costruzione di un legame condiviso sui social, la coppia ha ricostruito le tappe della loro relazione e confermato la volontà di convolare a nozze molto presto.

L’occasione della loro presenza in tv, anche al cospetto di Alfonso Signorini, è stata colta dal conduttore per chiedere alla modella di commentare l’episodio che in questi giorni l’ha voluta suo malgrado al centro dell’ormai noto rito magico eseguito dalla mamma di Giulia Salemi.

Stando a quanto detto nella trasmissione web ‘Casa Signorini’, per fare innamorare Francesco Monte - ex di Cecilia Rodriguez - della figlia, la persiana avrebbe usato tra le altre cose anche i peli pubici della sorella di Belen.

“Chi le avrebbe dato il vello della signora?” ha chiesto il conduttore; “Me lo ha dato lei!”, la risposta ironica di Signorini, a cui Cecilia ha risposto con una bella strigliata ironica (“Queste cose non si fanno!”) a cui sono seguite le battute ironiche del fidanzato, fonte di un evidente imbarazzo….