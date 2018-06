Cecilia Rodriguez sul permesso di soggiorno scaduto: "Hanno fatto un po' di problemi"

Non è stata una vacanza proprio rilassante quella che Cecilia Rodriguez si è concessa qualche giorno fa a Capri insieme al fidanzato Ignazio Moser. La sorella di Belen si è ritrovata la polizia nell'hotel in cui alloggiava dopo le dichiarazioni di Alfonso Signorini, che in una diretta web si è lasciato sfuggire indiscrezioni sul suo permesso di soggiorno scaduto. Gli agenti si sono precipitati a controllare e in effetti il re del gossip non sbagliava (figuriamoci!).

Cecilia è dovuta rientrare a Milano e regolarizzare la sua posizione in Questura. Routine per lei che non ha la cittadinanza italiana, ma la vicenda ha alzato il solito polverone social e la modella ha voluto chiarire tutto in un'intervista rilasciata a Fanpage: "Sono extracomunitaria, non sono cittadina italiana. Il mio permesso di soggiorno è scaduto come scade tutti gli anni, perché me lo danno per un anno e quindi va sempre rinnovato. Hanno voluto fare un po' di problemi ma scade tutti gli anni. Mi hanno beccato in quella settimana ma avevo tempo per rinnovarlo, quindi, è tutto a posto. Hanno fatto problemi ma continuo a lavorare".