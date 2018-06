Cecilia Rodriguez in questura: ha il permesso di soggiorno scaduto

A lanciare l’indiscrezione era stato Alfonso Signorini nel corso di una diretta web da Capri del suo ‘Casa Signorini’: Cecilia Rodriguez, modella argentina ex concorrente del Grande Fratello Vip, sarebbe sprovvista del permesso di soggiorno italiano, scaduto da qualche tempo.

La notizia si è diffusa in fretta e ha portato la polizia ad approfondire il fatto. E’ stato così che la sorella di Belen, da alcuni giorni nell’isola dei Faraglioni per partecipare ad una manifestazione di sport e spettacolo insieme al fidanzato Ignazio Moser, ha ricevuto in albergo la visita di una pattuglia di agenti che l'ha invitata a seguirli.

Arrivati in commissariato, al termine di un controllo al terminale operato dal personale dell'ufficio stranieri, è emerso che effettivamente il permesso di soggiorno di Cecilia Rodriguez risultava scaduto da due settimane. La showgirl è stata pertanto invitata dai poliziotti di Capri a recarsi quanto prima alla questura di Milano, competente per territorio, per regolarizzare la sua posizione.