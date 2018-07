Cecilia Rodriguez preoccupata per Belen: "Così rovinano la vita di mia sorella"

Cecilia Rodriguez si preoccupa per Belen

La scia di successo del Grande Fratello Vip, il fidanzamento perfetto con Ignazio Moser, la carriera da modella e showgirl. Per Cecilia Rodriguez questo è, senza dubbio, un periodo d’oro. Purtroppo, però, c’è qualcosa che non permette a Chechu di godere a pieno di queste gioie.

A darle preoccupazione – stando a quanto Cecilia ha raccontato al magazine Sono – sarebbe la sorella maggiore Belen Rodriguez. Non tanto lei, in verità, quanto tutto ciò che le gira intorno, in particolar modo i paparazzi e il mancato rispetto della sua privacy.

“I continui attacchi contro mia sorella? – ha detto Cecilia Rodriguez alla rivista – non se ne può più. Tante volte sono scesa a parlare con i fotografi appostati sotto casa sua. Ho tentato di convincerli ad abbandonare la postazione. Stanno lì per ore, per giornate intere, senza alcun rispetto per la privacy”.

I tentativi della piccola Rodriguez, però, a nulla sono serviti: “Questi atteggiamenti insistenti stanno rovinando la vita di mia sorella e non va bene. Vorrei più umanità: non penso di chiedere troppo”, ha detto Cecilia a Sono. In realtà, forse, Chechu chiede l’impossibile, visto che la sorella è uno dei personaggi vip più in vista degli ultimi anni. Seguita dai paparazzi praticamente 24 ore su 24, poiché qualunque cosa la riguardi fa notizia. Sempre a Sono Cecilia Rodriguez ha anche svelato che qualcuno, a volte, l’ha usata per arrivare a Belen: “Li ho allontanati subito. Non mi piace perdere tempo con gente del genere”, ha sottolineato la fidanzata di Ignazio Moser.

Sicuramente l’atteggiamento premuroso di Cecilia verso Belen è anche una manifestazione di gratitudine per tutto ciò che la mamma di Santiago ha fatto e continua a fare per i suoi fratelli. Ma Belen apprezzerà le dichiarazioni della sorella minore o la riprenderà come fatto, tempo fa, al Maurizio Costanzo show, per parlare troppo?