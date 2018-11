Problemi di salute per Cecilia Rodriguez: “Il mio corpo mi ha chiesto di rallentare un po’”

Tanti, forse anche troppi gli impegni di Cecilia Rodriguez, costretta ad annunciare uno stop e concedersi un po’ di riposo.

La modella argentina sorella di Belen ha spiegato con una storia su Instagram di avere qualche problema di salute.

Fortunatamente non è nulla di preoccupante, come lei stessa ci ha tenuto a precisare, ma l’utilità di annullare degli impegni imminenti si è fatta impellente, perché – ha aggiunto – “la salute viene prima di tutto”.

Cecilia Rodriguez: “Sono stata poco bene”

“Ciao ragazzi come avrete saputo sono stata poco bene negli ultimi giorni”, ha esordito la modella nel messaggio pubblicato su Instagram: “Niente di grave non vi preoccupate, ma in questo periodo sono stata molto impegnata e probabilmente il mio corpo ha voluto dirmi di rallentare un pochino”.

Le scuse, infine, sono andate agli organizzatori di un evento al quale era chiamata a partecipare questa sera e al quale dovrà rinunciare: “Mi scuso – ha poi concluso – con tutte le persone che si sono impegnate per realizzare l’evento Caelle di ieri e che mi aspettavano all’evento di stasera ma purtroppo la salute per me arriva prima di tutto, quindi non ho potuto fare altrimenti. Spero che capirete e spero di vedervi presto in altre occasioni”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Recentemente Cecilia Rodriguez è apparsa in tv al Maurizio Costanzo Show insieme al fidanzato Ignazio Moser, conosciuto durante l’esperienza del Grande Fratello Vip.

La coppia che ha festeggiato il primo anno di fidanzamento è sempre più innamorata e affiatata, al punto che le voci sulla possibilità che i due possano presto annunciare l’arrivo di un bebè si rincorrono da qualche tempo.