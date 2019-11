Cesare Bocci e il dramma dell'ictus della moglie Daniela: "La vita ti fa cadere ma bisogna rialzarsi sempre"

Cesare Bocci e la moglie Daniela Spada sono stati ospiti di Mara Venier a "Domenica In". I due hanno ricordato i momenti bui seguiti all'ictus che colpì Daniela pochi giorni dopo la nascita della loro figlia.

"Ho avuto l'ictus, mentre allattavo: un'embolia post partum", ha raccontato lei, che insieme al marito ha scritto il libro "Pesce d'aprile" per raccontare la loro storia. Il libro ora è diventato anche uno spettacolo, che girerà presto l'Italia.

Bocci ha ricordato quando, subito dopo aver dovuto soccorrere la moglie, che si era sentita male mentre allattava la neonata, sono arrivati in ospedale. "Lì si è aperto un mondo, di belle cose ma anche brutte. Abbiamo un sistema sanitario straordinario ma che è fatto di uomini e donne e le persone non sono perfette. Quel giorno infatti abbiamo beccato lo str..zo di turno, che ha scambiato il suo ictus per una crisi isterica post partum, chiedendomi se avessimo litigato", racconta l'attore marchigiano. "Quella discussione ha fatto perdere tempo e invece quando c'è un ictus bisogna intervenire subito", ha aggiunto la moglie.

Dopo l'ictus, Daniela Spada è rimasta in coma per un mese. Poi per lei è iniziato il duro periodo della riabilitazione. "È difficilissimo, non dico che è facile essere disabili. Ogni momento è difficile", ha detto Daniela, ricordando anche le difficoltà che i disabili hanno nella vita quotidiana, a partire dalle barriere architettoniche.

"Ci siamo accorti che la nostra storia poteva trasmettere un messaggio, che è quello che se Daniela è qui è perché ha voluto combattere per rialzarsi. La vita ti fa cadere tante volte, ma bisogna sempre tirarsi su", ha concluso Bocci.