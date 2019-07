Cesare Cremonini: "Mio padre ebbe un ictus davanti a me, così mi sono avvicinato a Dio"

Nei momenti più difficili la fede può aiutare molto. E ha aiutato Cesare Cremonini qualche anno fa, quando suo padre ebbe un ictus davanti a lui, come ha raccontato sulle pagine di 7, il magazine del Corriere della Sera.

"Qualche anno fa mio padre ebbe un ictus davanti a me, a cena - ha spiegato il cantautore bolognese - Stavamo passando una bella serata in due in Piazza Santo Stefano, una delle più belle cartoline di Bologna, quando le sue parole cominciarono a cadere sul tavolo. La sua voce spariva e tornava accompagnata da un fortissimo mal di testa. Decidemmo di tornare a casa. Una volta arrivati nelle campagne fuori Bologna dove ancora vive, smise di parlare. Lo portati in ospedale attraversando chilometri di strade in mezzo ai campi senza badare a semafori o agli incroci".

Una corsa contro il tempo, cercando in ogni modo di tenerlo sveglio in macchina, poi in ospedale quell'attesa interminabile: "Lo operarono immediatamente e mi ritrovai a pregare per lui nella sala di aspetto. 'Dio fammi risentire ancora una volta la sua voce!'. Anche se vorrei non capitasse mai più, quel momento ha cambiato profondamente la mia vita, il mio rapporto con lui e la mia spiritualità. L'intervento riuscì e dopo due settimane di silenzio e balbettamenti mio padre tornò a pronunciare il mio nome correttamente. La voce è la cosa più importante che abbiamo".