Cesare Cremonini innamorato, ecco chi è la nuova fidanzata Martina

Cesare Cremonini presenta a tutti la sua fidanzata. Dopo il grave lutto affrontato dal cantante per la morte del padre, Cremonini ha deciso di uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma e lo fa allo stadio pubblicando poi la foto su Instagram. Uno scatto che ha ricevuto oltre 62mila like. Ma chi è la bellissima brunetta che tiene stretta a sè? Si tratta di Martina Maggiore. I due stanno insieme da circa un anno anche se pochissime sono le loro apparizioni in pubblico. Il cantante ha sempre tenuto in ombra le sue love story, tranne quella con la collega Malika Ayane nel 2010.

Cesare Cremonini e la sua nuova fiamma

Della nuova fidanzata si sa davvero poco: riminese di nascita, la misteriosa dal profilo Instagram privato, vive e studia a Bologna. I due erano stati visti insieme, senza dare troppo nell'occhio, in occasione del matrimonio di Uccio, amico di Valentino Rossi. Beh ormai il loro amore non è più segreto per buona pace delle tantissime fan che hanno inondato i commenti di domande per scoprire chi fosse la ragazza.