Cesare Cremonini (pazzo d'amore) sul set con la fidanzata Martina: tutte le foto

Da tempo Cesare Cremonini cantava d'amore ma non trovava la sua anima gemella. Ed ora che l'ha trovata grida al mondo tutta la sua gioia. Lo fa nel video di 'Giovane stupida', l'ultimo brano uscito il 28 febbraio, dove ha voluto come protagonista proprio la bella Martina Margaret Maggiore, con cui fa coppia da qualche mese e a cui è dedicata la canzone. In questi giorni infatti il cantautore bolognese condivide sul suo profilo Instagram alcuni scatti delle riprese del video (online nelle prossime settimane) e ogni post è una dedica d'amore alla sua dolce metà.

Martina Margaret Maggiore sul set di Giovane Stupida

Martina che ride, Martina che balla, che si fa truccare, che aspetta in camerino, che guarda negli occhi il suo Cesare. Tanti i fotogrammi pubblicati su Instagram dall'inedito Cremonini. Ed ora non resta che aspettare l'uscita del videoclip che si preannuncia essere una vera e propria celebrazione del sentimento. Sorriso radioso, lunghi capelli mori, fisico statuario, la ragazza è legata a Cesare dalla scorsa estate. Riminese di nascita ed ex bagnina, ad accrescerne il fascino è l'assoluto riservatezza: a differenza di tante donne di spettacolo che non vedrebbero l'ora di piazzare sui social una foto col bel Cesare, lei (per ora) tiene il profilo Instagram privato.

"E' una canzone scritta per una ragazza meravigliosa" ha spiegato il cantante a proposito di 'Giovane stupida', "è una piccola commedia sentimentale sull'amore: 23 anni lei, 39 io". Una differenza d'età importante, ma che l'amore sa annientare: "Il messaggio di questa canzone, che potrebbe essere un film, capovolge gli stereotipi e spiega che come sempre l'amore è capace di rendere accettabile e positivo tutto ciò che al mondo può sembrare a prima vista sbagliato o criticabile. 'Giovane Stupida' poteva nascere solo oggi, nel pieno di un'epoca di trasformazioni senza precedenti, in cui la digitalizzazione sta creando un nuovo universo culturale. Eppure, incredibilmente, l'amore non tiene conto di queste distinzioni e vince su tutto".

E se il titolo del brano può sembrare provocatorio, il cantautore sottolinea: "In questi tempi in cui le parole delle canzoni tornano ad essere importanti, prima di dar loro un peso è bene ricordarne il senso: 'stupido' nel mio vocabolario dell'amore assume quasi sempre il suo significato originario: stupēre, stupire".