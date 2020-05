Chanel Totti compie 13 anni, papà Francesco: "Diventi sempre più bella" (FOTO)

Compleanno in Fase 2 per Chanel Totti. Figlia di Francesco Totti ed Ilary Blasi, la ragazza compie oggi 13 anni e li festeggia senza amici, nel rispetto delle norme anti-contagio, ma circondata dall'amore della sua famiglia. A raccontare questa giornata speciale sono proprio genitori, ovviamente via social, dove da qualche tempo sono attivissimi.

Mamma Ilary ha riempito il salone di palloncini per l'occasione. Ed immortala Chanel mentre spegne le candeline della torta. "Ti auguro di continuare a sognare e meravigliarti ogni giorno di più. Ti amo", ha scritto la conduttrice Mediaset, pubblicando una foto di sé insieme alla ragazza, sorridenti e abbronzate su un’altalena in spiaggia.

A stretto giro anche gli auguri di papà. "Diventi sempre più bella, ogni giorno che passa. Buon compleanno amore mio!", scrive l'ex Capitano della Roma a corredo di un vecchio scatto in riva al mare. Poi, tra le Instagram Stories, condivide un video-collage con alcune delle foto più belle padre-figlia, tra vacanze in montagna e passeggiate in riva al mare. In sottofondo i brani 'Bella' e 'A te' di Jovanotti. Già qualche giorno fa, durante una diretta su Instagram Totti aveva scherzato sul temperamento della 13enne: "Sembra che abbia diciott’anni, mi tocca legarla".

Secondogenita della coppia Totti Blasi e sorella di Cristian, 14, e Chanel, 3, Chanel è nata del 2007 ed è oggi una splendida adolescente. Studentessa della scuola americana di Roma, parla perfettamente italiano e inglese. Sui social compare di rado, il suo profilo Instagram è privato e dunque chiuso al pubblico. Ma mamma e papà oggi hanno fatto un'eccezione alla regola della privacy in nome di un giorno importante come questo.