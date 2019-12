Charlize Theron, il dramma familiare: "Mia madre ha ucciso mio padre"

E' una ferita sempre aperta per Charlize Theron il dramma familiare che ha vissuto quando aveva 15 anni. L'attrice ne ha parlato in occasione della promozione di 'Bombshell', il suo ultimo film.

Suo padre, alcolizzato e violento, è stato ucciso dalla madre dopo l'ennesima serata di terrore in casa: "Eravamo nella mia camera da letto quando lui è arrivato con una pistola. Abbiamo cercato di bloccare la porta per non farlo entrare, mettendoci davanti, ma lui si è allontanato e ha sparato tre colpi alla porta. E' stata una fortuna che non ci abbia ferite. A quel punto mia madre ha impugnato un'altra pistola che avevamo in casa e lo ha ucciso, ponendo fine alla minaccia".

Un ricordo doloroso ma di conforto per chi si trova in situazioni simili, questo il motivo per cui l'attrice ne parla oggi: "Più parliamo di queste cose, più capiamo di non essere soli. Era un uomo malato, io l'ho sempre visto in quelle condizioni. Vivere con lui era una situazione senza speranza".