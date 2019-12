Che succede a Nina Moric? Il grido di dolore sui social

Con la partecipazione del fidanzato Luigi Mario Favoloso al Grande Fratello, la scorsa primavera Nina Moric era tornata a far parlare molto di sé. Lo stesso quando, in estate, si era immortalata su Instagram accanto a Fabrizio Corona, ex compagno e padre del figlio Carlos. Ma da qualche tempo la showgirl croata ha scelto il silenzio social, che ha rotto solamente l'altroieri sera, con un messaggio sofferente pubblicato su Instagram.

Il grido di dolore di Nina Moric sui social

Non è chiaro se la situazione tra Nina e Luigi sia serena, dal momento che l'ultima foto di coppia condivisa da entrambe risale alla fine di agosto. Di certo c'è che l'ex modella non vive un momento semplice. "Incredibile come il dolore dell'anima non venga capito - ha scritto ieri tra le IG Stories, facendo proprie alcune parole di Oriana Fallaci - Se ti becchi una pallottola o una scheggia si mettono subito a strillare, se ti rompi una gamba la ingessano, se hai la gola infiammata ti danno le medicine. Se hai il cuore a pezzi e sei così disperato che non riesci ad aprire bocca, invece, non se ne accorgono neanche. Eppure la malattia dell'anima è molto più grave di una gamba rotta, le sue ferite sono assai più profonde e pericolose di quelle procurate da una pallottola o da una scheggia. Sono ferite che non guariscono, quelle, sono ferite che ad ogni pretesto ricominciano a sanguinare".

Nina non aggiunge ulteriori dettagli né fa intendere a cosa si riferisca ma, sempre nella serata di ieri, ha pubblicato uno scatto del figlio Carlos: "Arriverà un momento in cui i figli cammineranno da soli, ma tu dovrai essere lì ad osservarli", scrive nella didascalia. Il ragazzo, nato dall'amore per Corona, è tornato a vivere con lei un anno e mezzo fa, dopo essere stato affidato alla nonna paterna Gabriella, con la quale aveva vissuto per quattro anni.

I messaggi di Nina Moric preoccupano i fan

Già qualche giorno fa Nina aveva fatto alcune allusioni ad una situazione complicata che sta vivendo. "Vi regalo 15 minuti di domande e risposte". "Cosa ti è successo? - ha chiesto un follower - Ti ho seguita tutti i giorni quando eri a Zanzibar, sembravi felice". "Lo ero... - ha risposto Nina - al mio ritorno c'è stato un problema che sto facendo di tutto per risolvere". E ancora: "Se potessi vi racconterei tante cose, ma non è ancora arrivato il momento. Arriverà il giorno, per me, per voi, per tutti, soprattutto per mio figlio".

Proprio in queste ore, peraltro, Corona è uscito dal carcere dopo nove mesi di reclusione. Il tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso all'ex agente fotografico il differimento di pena con detenzione ai domiciliari presso una casa di cura per quattro anni. Si tratta di una concessione provvisoria ma che ha reso felici sia lo stesso Corona sia il suo avvocato Ivano Chiesa, che ha ringraziato il magistrato Simone Luerti "per la sensibilità dimostrata". Il legale ha aggiunto che il suo assistito "non è un criminale e ora deve curarsi".