GALLERY | Chi è Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo

I tifosi spagnoli già la conoscono, quelli italiani impareranno presto a farci i conti: dopo il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, Georgina Rodriguez, 23 anni, compagna del calciatore portoghese, sarà ufficialmente una delle donne più chiacchierate dei prossimi mesi.

Classe 1995, spagnola di origine, Georgina è legata al nuovo attaccante della Juve da ormai due anni. Con lei, l'asso portoghese ha messo al mondo una figlia, Alana Martina, nata nel 2017, quarta arrivata dopo Cristiano Jr - che qualcuno già dipinge come il suo erede in campo - ed Eva e Mateo, avuti da single.

La Rodriguez è stata sorpresa per la prima volta accanto al campione in occasione di un evento di Dolce e Gabbana e, da allora, i due sono diventati inseparabili. Nel suo passato umili origini e una forte passione per la danza, nel presente la relazione con uno degli uomini più in vista del mondo.