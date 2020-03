Chi è Marta Antonia Fascina, nuova (presunta) fiamma di Silvio Berlusconi

Un comunicato diffuso nella serata di ieri ha sancito l'addio ufficiale tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale dopo otto anni d'amore: "Non vi è (più) alcuna relazione sentimentale o di coppia", si legge. Ma le avvisaglie di maretta si rincorrevano già da mesi e, soprattutto, già dai giorni scorsi, quando il settimanale 'Diva e Donna' ha immortalato il leader di Forza Italia in Svizzera accanto ad un'altra donna, ovvero Marta Antonia Fascina, deputata azzurra 30enne.

Chi è Marta Fascina

Ma chi è Marta Antonia Fascina? Indaghiamo meglio sulla donna misteriosa che avrebbe rapito il cuore del Cav, candidandosi così a diventare la nuova première dame di Villa San Martino. Nata il 9 gennaio 1990 a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, ma residente a Portici, a Napoli, Fascina è stata eletta alle elezioni politiche del 2018 Camera dei Deputati, con il proporzionale nella lista di Forza Italia nella circoscrizione Campania 1. Allo stato, e dal giugno del 2018, è anche segretario della IV commissione Difesa della Camera.

Laureata in Lettere e Filosofia, nella sua biografia sul sito della Camera si legge che ha svolto le professioni di "Addetto stampa & public relation specialist". Nel suo curriculum ci sarebbe anche un’esperienza nell’ufficio stampa del Milan, di cui Berlusconi è ex presidente.

Ad indagare sul suo conto è stata nel 2018 la testata Fanpage, per via della sua blindata candidatura in Campania. "Della Fascina nessuno sa nulla tranne che il suo nome è stato imposto da Silvio Berlusconi in persona ai dirigenti locali che non hanno potuto fare altro che piegarsi (...) - scriveva ai tempi la testata - Pare che i due si siano conosciuti di persona dopo che l’ormai ex Cavaliere era rimasto molto colpito da alcune lettere che lei gli aveva scritto, anche se non è dato sapere quale fosse il contenuto delle missive".

Marta Fascina presenza fissa ad Arcore già da tempo

Ma è adesso che il nome di Marta Antonia Fascina è tornato ad occupare prepotentemente le pagine dei giornali. Diva e Donna la definisce "presenza fissa ad Arcore già da un po' di tempo" e la immortala oltreconfine al fianco del Cav per un periodo di relax. Già nel gennaio scorso Pascale, in un'intervista con 'Novella 2000', aveva smentito voci di una relazione tra Fascina e il leader forzista, pur ammettendo la presenza della deputata a Villa San Martino in qualità di stretta collaboratrice del presidente. "Auguro al presidente tutta la felicità del mondo. E spero che possa trovare una persona che si prenda cura di lui come ho fatto io con lui", ha dichiarato adesso annunciando la fine della relazione.