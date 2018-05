Striscia la Notizia: chi è Eric Barbizzi, nuovo baby inviato

A Striscia la notizia arriva un baby inviato. Nella puntata in onda stasera, 16 maggio 2018, fa il suo esordio Eric Barbizzi, giornalista ambientalista: a 14 anni è il più giovane consulente scientifico del Tg satirico di Antonio Ricci.

Il primo servizio



Nel suo primo servizio Eric spiega come smaltire correttamente l'olio da cucina per evitare di inquinare l’ambiente.



Chi è Eric Barbizzi

Eric Barbizzi ha iniziato la sua carriera di divulgatore scientifico ambientale a 6 anni, sul portale Giornalistinellerba.org, un sito gestito interamente da giovani giornalisti. Diventa presto responsabile esteri della testata: parla infatti perfettamente inglese.

Appassionato di tematiche ambientali, è intervenuto come relatore in diversi eventi nazionali e internazionali: a 8 anni ha parlato all’Accademia dei Lincei, a 9 al 90° anniversario del Cnr, e a 10 è intervenuto in diretta streaming durante la XX Conferenza delle Parti che si teneva a Lima. Ha vinto per cinque volte il primo premio sezione internazionale Giornalisti Nell’Erba.

Tra le sue interviste, quelle al presidente di Confindustria Giorgio Squinzi e al viceministro allo Sviluppo Economico Carlo Calenda.