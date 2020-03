Piero Chiambretti omaggia i medici sui social: "Sono esempi"

Una parola: "Esempi". E una foto: Piero Chiambretti, appena guarito dal coronavirus, immortalato insieme ai medici dell'ospedale Mauriziano di Torino. E' l'omaggio che il conduttore ha voluto fare sul suo profilo Instagram a dottori ed infermieri che in queste settimane si sono presi cura della sua salute. Nello scatto, che inquadra un corridoio dell'ospedale, Chiambretti è finalmente di nuovo in piedi al termine della sua battaglia contro il virus ed è circondato dallo staff della struttura. Tutti indossano dispositivi di protezione, mentre Piero, oltre alla mascherina, veste una maglietta che porta il nome della sua amata trasmissione #CR4 - La Repubblica delle Donne, show che è stato interrotto proprio a seguito di una riorganizzazione di palinsesti dovuta all'emergenza sanitaria.

Chiambretti guarito dal coronavirus

La notizia della guarigione di Chiambretti è arrivata ieri, dopo due settimane di lotta contro il virus, attraverso una nota stampa diffusa da Mediaset. Anche in quell'occasione, il presentatore torinese ha voluto spendere parole d'elogio per il personale sanitario che lo ha sostenuto nei giorni più difficili. “Ringrazio con tutto il cuore il personale sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino che mi ha assistito e curato con abnegazione, passione e grande umanità in questi lunghi giorni di malattia e di sconforto psicologico - si legge - Sono guarito, ho due tamponi negativi. Un messaggio di speranza che voglio condividere e trasmettere a tutti”. Ora lo aspetta un periodo di convalescenza. Non ce l'ha fatta, invece, la mamma Felicita, scomparsa ad 83 anni dopo aver contratto il virus e ricoverata insieme al figlio nell'ospedale piemontese.

