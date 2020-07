Chiara Ferragni, niente vacanza per stare con Matilda: "Lunedì inizia la radioterapia"

Matilda è tornata a casa. Buone notizie per la cagnolina di Chiara Ferragni, a cui pochi giorni fa è stato diagnosticato un tumore dopo alcune crisi epilettiche. Il bulldog francese dei Ferragnez ha buone possibilità di farcela, come fa sapere l'influencer su Instagram: "Mati sta bene, ha fatto queste visite a Zurigo ed è tornata in forma. Voleva mangiare, correva, sembrava la solita cagnolina di sempre".

Vacanza rimandata per la Ferragni, che questo weekend preferisce restare con la sua cagnolina: "Domenica la riporteremo io e Fede a Zurigo, per iniziare la radioterapia lunedì. Siamo molto positivi, dicono che c'è un'altissima probabilità che il tumore diminuisca di dimensione o non cresca comunque - spiega l'imprenditrice digitale - Questo weekend saremmo dovuti partire, ma visto che Mati verrà dimessa venerdì, preferiamo restare con lei a casa perché dobbiamo controllare che non abbia altre crisi epilettiche e poi portarla noi a fare la prima seduta di radioterapia. Sono positiva. Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato".

Chiara Ferragni è legatissima a Matilda, che ha preso 10 anni fa, appena prima di arrivare a tanto successo. Anche il bulldog francese, come la sua padrona, è una vera star dei social. Su Instagram conta oltre 300 mila follower, per non parlare della presenza quasi fissa nei post della Ferragni che fanno di lei una cagnolina famosa in tutto il mondo.