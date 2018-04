Chiara Ferragni: la cittadinanza americana di Leone e la nuova macchina di lusso

Dopo che Fedez ha esplicitamente risposto a chi criticava lui e la Ferragni per le foto e i video di Leone pubblicati sui social, i Ferragnez continuano a collezionare like (e polemiche) nella nuova versione "family". Nell'ultimo scatto condiviso da Chiara Ferragni sui social, il piccolo di casa non c'è, ma ci sono i neo genitori sorridenti, che sfoggiano il certificato di nascita di Leone Lucia.

"Abbiamo il certificato di nascita di Leo. E' un bambino italo americano", ha scritto fiera mamma Chiara su Instagram. Il piccolo Leone, infatti, essendo nato in California, ha ottenuto anche la cittadinanza americana. La foto ha, come sempre, avuto un grande seguito di commenti, ma più che concentrarsi sulla doppia cittadinanza di Leone Lucia, i followers hanno preferito sottolineare il look sbagliato della Ferragni, criticando in particolare i suoi pantaloni vintage e fuori moda.

Nuova foto (anche senza Leone), nuove critiche, verrebbe da dire. Ma non è tutto, perché anche un altro post della Ferragni ha contribuito a scatenare le ennesime polemiche. La fashion blogger ha infatti postato una foto di lei alla guida di una BMW: "In love with my new @bmwusa", ha scritto Chiara, aggiungendo l'hashtag advertising, ormai obbligatorio per chi fa pubblicità sui social.

Lo sfoggio di tanto lusso, però, non è ben gradito dagli utenti che sui social stanno fortemente criticando questa eccessiva voglia di mostrare: "Che bello ostentare!", commenta ironicamente qualcuno. "Poco ricca ...", aggiunge un altro. "Ma quindi è tua davvero o te l'hanno data solo per pubblicizzarla?", scrive un terzo. E la lista dei commenti sotto al post è davvero lunghissima. Come al solito, d'altronde.

Critiche o non critiche, da quando è venuto alla luce il piccolo Leone Lucia, Fedez e Chiara Ferragni sono ancora di più nell'occhio del ciclone e le aziende fanno davvero a gara per farsi pubblicità sui social. Che sia presente o no sulle foto, il piccolo di casa sta fruttando bene a mamma e papà Ferragnez. Dopo i vestiti griffati in versione mini, spunta anche la BMW cabrio...