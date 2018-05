Happy b-day Chiara Ferragni: il primo compleanno da mamma

Festa a stelle e strisce per Chiara Ferragni, che ha festeggiato a Los Angeles il suo 31esimo compleanno. Un brunch con le amiche e poi via a spegnere le candeline con i suoi più grandi amori. Non poteva desiderare compleanno migliore, il primo da mamma e l'ultimo da nubile.

Esattamente un anno fa, infatti - per il suo trentesimo compleanno - la fashion blogger ha ricevuto la romantica proposta di matrimonio da Fedez, e tra pochi mesi i due convoleranno a nozze. La coppia ha voluto aspettare la nascita di Leone prima di pronunciare il fatidico "sì", ma ora manca pochissimo (il matrimonio è programmato per la fine di agosto). Presto torneranno in Italia per gli ultimi dettagli e poi saranno finalmente marito e moglie.

"E' il mio compleanno e festeggio con la mia bellissima famiglia, circondata dall'amore" ha scritto su Instagram sotto una meravigliosa foto che li ritrae insieme. Il ritratto della felicità.

Il post di Fedez per il compleanno di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni con le amiche