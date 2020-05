Chiara Ferragni, 33 anni in casa con Fedez e Leone: "Mai stata più felice di così"

"Agui mamma". Pigiama e ciuccio, il piccolo Leone è stato il primo a fare gli auguri a Chiara Ferragni, che oggi compie 33 anni. Un compleanno 'low profile', che l'imprenditrice digitale - quasi 20 milioni di follower nel cv, oltre a un brand e un'azienda con decine di dipendenti - festeggerà in casa con il figlio e il marito Fedez.

Arriverà il momento di brindare con le sorelle, i genitori, e gli amici più cari, appena finita l'emergenza coronavirus, ma questo 7 maggio è comunque una giornata speciale per la Ferry. "E' ufficialmente il mio 33esimo compleanno - commenta tra le sue ig stories, oggi prese d'assalto dagli auguri - Nonostante siamo ancora in semi lockdown, mi sento super amata e super soddisfatta di quello che ho creato e di quello che la vita mi ha dato. Anche di tutti voi e vi volevo ringraziare".

Su Instagram anche un post amarcord, con una carrellata di foto dei suoi compleanni da bambina, capelli rossi e occhi inconfondibili: "E' il mio 33esimo compleanno oggi e non mi sono mai sentita più felice e serena di così - scrive - Mi sento fortunata ad essere circondata dall'amore della mia famiglia, degli amici e da voi, la mia comunità online che non mi fa mai sentire sola. Tutti voi e tutte le persone che mi fanno sentire speciale e amata, queste sono le due cose di cui ho bisogno per essere felice. Grazie perché condividete tanto di questi fantastici anni con me. Sono così emozionata e grata. La vita è fatta di piccoli (o grandi) momenti come questi".

Mentre Chiara è impegnata e leggere tutti gli auguri che le stanno arrivando, Fedez sul divano pensa a come organizzare una serata speciale. Esattamente tre anni fa, proprio la sera del suo compleanno, le ha chiesto di sposarlo all'Arena di Verona, nel bel mezzo di un concerto con una canzone scritta per l'occasione. Difficile trovare qualcosa di altrettanto romantico, ma il rapper saprà sicuramente come stupirla.