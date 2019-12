Chiara Ferragni sfoggia il décolleté e Elisabetta Gregoraci 'apprezza'

Chiara Ferragni scherza, ancora una volta, sul suo décolleté. In barba a tutti quelli che ritengono il suo seno troppo piccolo, la fashion influencer ci ride su. "Vi dimostro che anche io ho (quasi) le tette", scrive su Instagram, a corredo di una foto in cui stringe stringe tra le mani il petto. E i fan apprezzano. Tra questi spunta, a sorpresa, anche la showgirl Elisabetta Gregoraci, che approva: "Stanno bene le tue, così come le hai".

Chiara Ferragni fiera del seno piccolo

Altro che chirurgia estetica! L'eleganza di Ferragni non passa certo attraverso un seno più o meno pronunciato. Con indosso una cannottiera bianca e il suo sorriso migliore, l'imprenditrice digitale si immortala in un hotel a Sankt Moritz, dove è in vacanza insieme al marito Fedez e al figlio Leone. "Sei bella e naturale come sei", scrive un follower. "Sei tutte noi", dice qualcun altro. E c'è chi rilancia con ironia: "Chiara, per avere le tette basta stringere le braccia".

Già qualche mese fa Chiara aveva pubblicato una foto simile. Allora però si mostrava in topless. Solo una mano a coprire il seno e una scritta in inglese: "Small boobs, big heart", ovvero "Piccolo seno, cuore grande". "Ragazze amatevi per quello che siete e cercate e cercate di migliorarvi solo per voi stesse - ha dichiarato a tal proposito - non per piacere agli altri".