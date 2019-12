Natale a casa Ferragnez: i super addobbi (e i pianti di Leone)

"Casa nostra è finalmente pronta per Natale", così Chiara Ferragni mostra orgogliosa su Instagram gli addobbi per le feste, arrivati con qualche giorno di ritardo rispetto agli anni passati, ma non certo da meno.

Una coloratissima maxi-ghirlanda sulla porta, un albero gigante - già pieno di pacchi e pacchetti sotto, insieme a tanti peluche -, luci, vischio sulla splendida scala a vista che porta al piano di sopra, anche lì pieno di ghirlande. E poi una renna dalle dimensioni reali, che Matilda, il Bulldog francese, annusa con sospetto. Insomma, l'appartamento dei Ferragnez non passerebbe certo inosservato se Babbo Natale sorvolasse Citylife, a Milano.

E' il terzo Natale per Chiara Ferragni e Fedez, il secondo con il figlio Leone. Il piccolo di casa, però, non si lascia travolgere dallo spirito natalizio dei genitori e in giro per casa regala lacrime a volontà, rigorosamente immortalate, che fanno morire dal ridere i follower.