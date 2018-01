Chiara Ferragni e Fedez senza acqua né gas: bolletta non pagata

Piccola disavventura per Fedez e Chiara Ferragni. La coppia, tornata in pianta stabile a Los Angelse da Milano in vista della nascita, attesa in primavera, del primogenito Leone, ha iniziato l'anno "al freddo" a causa di una bolletta non pagata. Il siparietto è stato raccontato dall'imprenditrice via social. A trovare la soluzione al problema il rapper, che ha immediatamente prenotato un Airbnb a pochi metri da casa.

"Miky si è dimenticata di pagare la bolletta", ha spiegato Chiara in una Instagram Stories, facendo probabilmente riferimento ad una collaboratrice del suo staff. Nel video, Fedez è sul divano e si stringe in un pleid infreddolito. L'appartamento, infatti, è a secco di acqua calda e riscaldamento poiché il gas è stato staccata. L'"emergenza" rientra poco dopo: i futuri sposini, infatti, riprendono le valigie per recarsi nella struttura accanto.