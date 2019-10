"Indovinate chi è tornato", il post bollente di Chiara Ferragni con Fedez

"Guess who’s back". Chiara Ferragni riabbraccia il suo Fedez e posta una foto bollente su Instagram per festeggiare il 'ritorno' a casa del marito. Dopo dopo due settimane di assenza, durante le quali il rapper ha partecipato al reality 'Celebrity Hunted' di Amazon Prime Video, Fedez è prima riapparso sui suoi social con look trasandato e barba, poi l''incursione' sull'account della moglie, con un autoscatto in due seminudi di fronte allo specchio del bagno.

E' la prima volta che Fedez e Chiara trascorrono un periodo così lungo l'uno distante dall'altra. Abituati da sempre a condividere il privato sui social, raccontano giorno dopo giorno il loro amore su Instagram, tra i giochi in casa a Milano con il figlio Leone e le cene romantiche nel capoluogo meneghino. Ed è per questo che l'assenza dai social del rapper aveva destato stupore tra i fan.

Il ritorno di Fedez dopo Celebrity Hunted

Nel suo primo post 'post scomparsa', il cantante - che per 15 giorni non ha condiviso nulla via social - ha caricato un’immagine in compagnia di uno degli altri protagonisti della nuova serie, lo YouTuber Luis Sal, con due scatti a fissare look e volti del prima e del dopo la registrazione del reality. Con Chiara Ferragni, invece, una foto abbracciati in bagno.