Chiara Ferragni e Fedez con il piccolo Leone: la prima foto di famiglia

Chiara Ferragni e Fedez non saranno più soli nei prossimi scatti, o almeno non in tutti. La popolare fashion blogger e il rapper hanno pubblicato la prima “foto di famiglia” insieme al piccolo Leone Lucia direttamente da Los Angeles dove si sono trasferiti prima del parto.

Il parto di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha partorito alla clinica Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles nella notte tra il 19 e il 20 marzo. Insieme con lei l’inseparabile compagno e neo papà Fedez. I due hanno lasciato la Milano “bene” e sono volati oltreoceano poco tempo prima che si avvicinasse la data del parto, soprattutto perché la fashion blogger ha avuto necessità di un periodo di riposo.

La vita social di Leone Lucia

Leone Lucia, questo il nome che i neo genitori hanno scelto per il primogenito di casa Ferragni/Fedez, era già una star del web ancor prima che nascesse: da qualche giorno poi non si fa che parlare di lui. Sono stati proprio mamma e papà a postare le prime foto del piccolo: tra gli ultimi scatti ecco che compare il primo ritratto di famiglia. Fedez e Ferragni insieme al piccolo Leone immortalati al sole.

