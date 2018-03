Chiara Ferragni e Fedez mano nella mano alla visita di controllo per la salute di Leone

La gravidanza di Chiara Ferragni è agli sgoccioli: la nascita di Leone, affettuosamente battezzato ‘baby raviolo’, è prevista ad aprile a Los Angeles, città dove i futuri genitori stanno trascorrendo le giornate lontani dagli impegni di lavoro.

Qualche settimana fa, la blogger, che insieme al compagno tiene sempre aggiornati i follower sulla propria vita, aveva condiviso la preoccupazione per l’insorgere di alcuni problemi alla placenta che l’avevano indotta al totale riposo.

Fortunatamente la situazione è andata migliorando, ma resta necessario un continuo monitoraggio dello stato di salute del piccolino.

“Abbiamo passato tutta la giornata in ospedale dopo la visita di controllo perché il liquido amniotico di Leo era più basso del solito” ha fato sapere la Ferragni in una storia su Instagram: “Dopo aver terminato il monitoraggio siamo tornati a casa. Sono così felice che Fedez e i miei amici mi abbiano fatta ridere e non preoccupare… E che mia mamma stia arrivando a Los Angeles domani”, racconta la Ferragni.

Accanto a lei, immancabile, c’è Fedez che nella foto pubblicata le sta accanto durante la visita di controllo, subito dopo la quale ha fatto il suo ritorno a casa sollevata dalla notizia che tutto sta procedendo per il meglio: “Sono così contenta di essere a casa, Leo aspetta di crescere ancora un pochino” ha fatto sapere ancora ai fan che la coccolano attraverso tanti messaggi di auguri.