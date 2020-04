Chiara Ferragni e Fedez volontari a Milano consegnano pacchi alimentari a famiglie in difficoltà

Chiara Ferragni e Fedez di nuovo in campo per Milano. I Ferragnez questa mattina hanno distribuito la spesa alla famiglie in difficoltà nell’ambito del progetto “Milano aiuta” del Comune di Milano. La coppia ha prima raccolto insieme ai volontari delle casse di frutta e verdura all’ortomercato per poi preparare le buste da distribuire alle varie famiglie. Con guanti e mascherine hanno poi raggiunto i destinati a bordo di cargo bikes, consegnando i pacchi e scambiando qualche parola con le famiglie.

Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram alcune foto scattate durante la mattinata e dei video nelle Stories, invitando poi i follower a darsi a impegnarsi per dare una mano.

“Stamattina abbiamo preso parte ad un’iniziativa bellissima (Milano aiuta) del Comune di Milano per rispondere alla necessità di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficoltà - ha scritto l’influencer su Instagram - Insieme ai volontari abbiamo raccolto casse di frutta e verdura all’ortomercato, le abbiamo imbustate per ogni famiglia, ci siamo recati in uno dei tanti punti di raccolta della città ed abbiamo distribuito la spesa ad alcune famiglie della zona. Milano Aiuta riesce ad aiutare circa 4900 famiglie alla settimana, circa 16.000 persone a settimana, ma ha sempre bisogno di donazioni di cibo e derrate alimentari. Se volete aiutare o conoscete qualche azienda alimentare che può aiutare potete mandare un’email a milanoaiuta@comune.milano.it".

“Sapete quando si dice ‘la beneficenza si fa ma non si dice’? Ecco, la verità che è che se uno Youtuber molto bravo che si chiama Klaus non avesse pubblicato questa attività sui suoi social, non ne saremmo mai venuti a conoscenza. Io ho visto il suo post, ho contattato lui, poi il Comune e ci siamo attivati. È il momento di fare e di far vedere e soprattutto di creare partecipazione”, ha detto poi Fedez in una serie di Stories per commentare l'iniziativa.