Chiara Ferragni: la dedica "speciale" nel giorno della sua prima festa della mamma

Adesso che è diventata anche lei mamma, Chiara Ferragni resta sempre anche figlia. E’ con uno scatto postato sul suo profilo Instagram che la stilista milanese ha voluto fare i suoi auguri a mamma Marina. Non è mancato in questo momento così emozionante anche un pensiero speciale per il piccole Leone.

Il ritorno della famiglia Fede-Ferragni in Italia

La fashion blogger e stilista Chiara Ferragni è tornata in Italia insieme a Fedez e il piccolo Leone. La loro casa, un attico nel centro di Milano, non è ancora definitivamente pronta ma dagli scatti postati sui social dai due piccioncini si evince chiaramente che gli arredi sono importanti e l’oggettistica di note griffe. Insomma, una cosa con i fiocchi e con tanti brand!

“Grazie mamma per tutto quello che mi hai insegnato”

“Buona festa della mamma a tutte, grazie a mia madre per avermi insegnato così tante cose. E a Leo per avermi mostrato cosa sia la vera felicità”. Chiara Ferragni, cuore di mamma!