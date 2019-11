Incidente in casa per Leone, Chiara Ferragni: "Ho perso 20 anni di vita"

E' stato un pomeriggio al cardiopalmo, quello di mercoledì, per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia è dovuta correre in ospedale con il figlio Leone, che ha avuto un incidente in casa.

L'influencer lo ha fatto sapere su Instagram insieme al marito, scusandosi con i follower che aspettavano alcune informazioni sul suo film documentario: "Non riesco a farlo oggi, non riusciamo neanche a partire per la Lapponia. Ho perso 20 anni di vita. Leo sta bene, è finito con la fronte su un battiscopa mentre correva in casa. Aveva un taglio sulla fronte. Lo abbiamo portato al pronto soccorso, gli hanno dato 6 punti. Adesso sta bene, ma è stato un pomeriggio intenso". "Così sembra tragica, ma sta bene - ha assicurato anche Fedez -. Sembra un pallone da basket, ma sta bene".

Un grande spavento per i genitori ma non per il piccolo Leone, che appena tornato a casa ha ricominciato a giocare e correre in giro nonostante le raccomandazioni del papà, che nelle stories ora gli urla: "Piano!".