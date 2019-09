Chiara Ferragni, nuovo bimbo in arrivo?

Un fratellino o una sorellina per il piccolo Leone? Chissà. Il desiderio di maternità sembrerebbe davvero nell'aria per Chiara Ferragni. A dirlo, anzi a scriverlo, è la stessa influencer su Instagram. "I Want another baby" (Voglio un altro bambino) scrive sulla foto in cui la Ferragni appare bella e sorridente mentre gioca con una bimba di pochi mesi.

Il desiderio di maternità di Chiara Ferragni

Prossima maternità quindi? Niente è impossibile per la superenergica influencer appena tornata dalla Paris Fashion Week e in queste ore a Capri da dove continua a condividere con i suoi 17 milioni di follower ogni istante della sua vita. Lo stesso posto in cui era stata ospite due anni fa con Fedez, prima del piccolo Leone, nato il 19 marzo del 2018, prima del matrimonio e prima del docufilm 'Unposted'. Nulla è davvero impossibile per la giovane imprenditrice digitale. Se questo è davvero il suo deriderio, beh non resta che attendere l'arrivo della cicogna.