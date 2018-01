Chiara Ferragni a cuore aperto con i fan: “Vi dico perché mio figlio si chiamerà Leone”

Finalmente la pancia c’è: per la gioia dei fan e pure dei burloni che avevano ironizzato su un girovita avaro di centimetri materni, Chiara Ferragni sfoggia un bel pancione al settimo mese di gravidanza.

La blogger continua a coinvolgere i follower nella gioia della dolce attesa pubblicando ogni tipo di foto, e adesso ha pensato anche di fermarsi un attimo per rispondere alle domande poste su Instagram dagli utenti.

Attraverso le sue Stories, ha passato in rassegna ogni aspetto della sua vita, dall’incontro con Fedez alla gravidanza, dal perché abbia scelto di chiamare il figlio Leone fino ai dettagli di una cerimonia di nozze ancora topo secret.

"Io e Fede abbiamo iniziato a pensare di avere un bambino lo scorso giugno" ha spiegato a un utente che le chiedeva come ha scoperto di essere incinta: "Abbiamo iniziato a provarci e all'inizio di agosto ero in ritardo di qualche giorno così io e Fede abbiamo fatto il test insieme... Non ci aspettavamo che accadesse tanto presto perché io avevo avuto dei problemi con le mie mestruazioni l'anno precedente", ha raccontato per poi svelare perché ha deciso di dare al figlio il nome di Leone.

Chiara Ferragni: “Ecco perché mio figlio si chiamerà Leone”

"Alla fine di agosto 2016, dopo alcuni mesi in cui sono stata single e sono uscita con ragazzi che non erano giusti per me, mi sono fatta tatuare due leoni sul braccio destro. Un leone e una leonessa, che per me rappresentavano il vero amore. Il giorno seguente Fede mi ha scritto, invitandomi a cena e una settimana dopo abbiamo avuto il nostro primo appuntamento. Ho trovato il mio vero amore e Leo è la celebrazione di questo amore", ha chiarito la futura mamma che ormai ha abituato i follower a ogni declinazione del nome Leone, una star ancora prima di venire al mondo.

Chiara Ferragni, i dettagli del matrimonio con Fedez

“Ci sposeremo la prossima estate, non posso ancora rivelare le date, ma sarà epico. Il matrimonio ovviamente non potrà essere aperto al pubblico ma sarà molto condiviso: prometto che i follower potranno viverlo con noi” ha risposto a chi le chiedeva dettagli sulla cerimonia che si preannuncia eccezionale. Top secret il vestito, ma, non abbiamo dubbi: di certo sarà speciale come dice.