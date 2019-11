Chiara Ferragni incinta? Il décolleté più prosperoso fa insospettire i fan

Chiara Ferragni è in dolce attesa o le sue curve sono più generose grazie ad un reggiseno push up? È il dubbio amletico che da qualche ora circola sul web, ovvero da quando l'influencer ha postato due foto in intimo.

Bebè in arrivo per Chiara Ferragni?

"Ok babies. 1 or 2?" chiede la Ferragni, ma i fan insospettiti dal suo décolleté più prosperoso del solito hanno iniziato a pensare che il volume possa essere frutto di una nuova gravidanza per i Ferragnez. Già qualche tempo fa la blonde salad aveva scritto a chiare lettere di voler un altro bimbo; "I want another baby" aveva ammesso su Instagram. Sarà accaduto davvero?

Forse un messaggio per i fan

La foto in cui, oltre a mostrare il reggiseno, copre la pancia con il braccio potrebbe far pensare che sia nascondendo qualcosa oppure che stia lanciando un velato messaggio ai suoi fan. Certo è che appena qualche ora prima Chiara ha postato uno scatto in cui è seduta in un lussuoso ristorante francese con un calice di vino bianco in mano. Cosa che farebbe escludere una possibile gravidanza. Chissà.