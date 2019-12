Le lacrime di Chiara Ferragni su Instagram: l'influencer piange la morte di due fan

Chiara Ferragni si commuove e affida a un post su Instagram una lunga riflessione che ha colpito i fan. L'influencer ha voluto raccontare la scomparsa di due follower ai quali era molto legata, pur non avendo mai avuto ancora l'occasione di incontrarli di persona.

"Nelle ultime settimane ci sono state perdite che mi hanno fatto stare particolarmente male: si tratta di due diverse persone mai conosciute personalmente ma 'soltanto' tramite Instagram e whatsapp", rivela l'influencer.

"La prima, Irene, aveva chiesto a Make a Wish (una onlus che realizza i desideri di bambini e giovanissimi affetti da gravi malattie, ndr) di venire nel mio negozio e la mia prima reazione ed idea era di farle una sorpresa e farmi trovare lì, ma il peggiorare repentino delle sue condizione ha cambiato i piani. L’ho video-chiamata insieme a Fede 'facendomi promettere' che si sarebbe rimessa perché ci tenevo davvero a conoscerla, e promettendole che due giorni dopo sarei andata io a quel punto a trovarla. Ma le cose sono andate diversamente, nel modo più tragico possibile", confessa Chiara Ferragni, che ha ricordato poi anche Ricky, "che ogni tanto mi scriveva in dm proprio qui su Instagram. Affrontava la sua malattia con positività e leggerezza, e leggere i suoi post faceva bene al cuore".

Chiara Ferragni, la riflessione su Instagram colpisce i fan

Profondamente toccata da questi, Chiara Ferragni condivide poi una riflessione sulla vita e su come l'essere diventata madre del piccolo Leone abbia modificato la sua percezione del mondo, mostrando ai follower un lato inedito.

"La perdita di queste due persone mi ha rattristata e mi ha fatto porre mille domande: perché ci focalizziamo su così tante cazzate nel nostro quotidiano? Cos'è la felicità? Perché pensiamo sempre alla relatività della nostra esistenza e mai alla totalità di quello che siamo? Se tutto dovesse smettere di esistere domani cosa ci mancherebbe davvero? A me mancherebbe l’amore più di ogni altra cosa. Baciare ed abbracciare le persone che amo, sentire il loro profumo e la loro risata", scrive Ferragni. "Da quando sono mamma vivo la vita e penso alla morte in modo completamente diverso, e ho paure che prima neanche mi sfioravano i pensieri. È come se dare vita ad un’altra creatura mi avesse dato una visione dell’esistenza completamente diversa e mi avesse mostrato quanto tutto sia estremamente fragile... Voglio fare di più, voglio trovare altri modi per aiutare concretamente gli altri, voglio essere il cambiamento che vorrei vedere nel mio quotidiano. E lo farò".