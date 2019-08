Chiara Ferragni mamma seminuda: la foto contro gli haters su Instagram

Più di un milione di Like per la foto sexy di Chiara Ferragni. Schiena nuda, seno che si intravede, slip di pizzo che spunta in basso, orecchini verde smeraldo e il tatuaggio Luce che "illumina" lo scatto. "But you're a mother" si autocommenta con molta ironia prima che qualche haters potesse iniziare a criticare la sua scelta di apparire "come mamma l'ha fatta". Non sono mancati ovviamente i commenti di disappunto, ma molti di più sono stati quelli di apprezzamento, soprattutto da parte di altre bellissime del mondo dello spettacolo come Alessia Marcuzzi, Irina Shayk e Heide Klum che risponde "Yes, hot mommy" "Sì, una mamma hot".

“Fedez non è d’accordo, secondo me” ha insinuato un utente. Chiara risponde che il marito è invece d’accordissimo: “Sono fortunatamente sposata con un uomo che ama vedermi esprimere come meglio credo”.

Chiara Ferragni sfida i canoni di bellezza

Insomma la Ferragni non ha paura di mostrare il suo corpo longilineo sfidando i canoni tradizionali della donna formosa. Lo aveva già in passato quando venne aspramente criticata per la sua partecipazione come testimonial allo spot di Intimissimi. In quell'occasione venne attaccata pubblicamente anche da Roberto Cavalli con un pungente: "Stai facendo pubblicità al tuo ombelico". O ancora quando, qualche mese fa, aveva posato in un topless coperto dal braccio; una foto che collezionò una carrellata di insulti. Ma la bella influencer continua per la sua strada e il milione e più di Like in appena 18 ore le danno ragione.