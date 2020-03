Lutto per Chiara Ferragni, è morta la nonna: “I nostri cuori sono spezzati, già ci manchi”

E’ un momento particolarmente difficile per Chiara Ferragni e la sua famiglia, segnato com’è dalla scomparsa dell’adorata nonna Maria avvenuta dopo settimane di ricovero in ospedale.

L’imprenditrice 32enne ha affidato a un intenso post tutto il dolore per la perdita di una delle figure più importanti della vita sua e dei suoi cari, corredato dalle foto più emozionanti che mostrano la nonna in alcuni dei momenti più belli degli ultimi anni circondata dall’affetto delle nipoti e del pronipote Leone che - scrive Chiara - “ricordo quanto fosse bello vederlo con te nonna”.

Morta la nonna di Chiara Ferragni, il messaggio su Instagram

“La prima foto di questo album è la mia preferita con le nostre quattro generazioni insieme”, si legge nella didascalia al post che ricorda nonna Maria raffigurata insieme alle sorelle e alla sua mamma: “Leo aveva appena due mesi e ricordo quanto fosse bello vederlo con te nonna, mentre non era chiaro se avresti mai potuto incontrarlo, visto che ti sei ammalata gravemente mentre ero ancora incinta. Ricordo che ti guardavo mentre lo tenevi in braccio e mi sentivo così emozionata che quasi non riuscivo a trattenere le lacrime (e mia sorella Vale non ha potuto). Ecco perché è stato il mio ultimo regalo per te l'altro giorno in ospedale, sperando che ti facesse sentire meglio pensando a tutte le persone che ti vogliono bene”.

“Ieri sera, dopo aver combattuto per settimane come la donna forte che sei sempre stata, hai deciso che era ora di andare. E tutti i nostri cuori sono spezzati e già ci manchi tanto, ed è anche difficile parlarne, o parlare di te”, ha aggiunto poi Chiara, ancor più rattristata dalla circostanza che, data l’emergenza Coronavirus, i funerali non possano svolgersi nel modo tradizionale: “Forse in questo tempo difficile hai pensato che fosse meglio diventare il nostro angelo e proteggerci da lassù. Lo spero proprio. Quello che mi spezza davvero il cuore è pensare a mia madre che in questo momento sta perdendo la sua amata madre in un periodo in cui non sono ammessi nemmeno i funerali regolari. Vederle insieme in ospedale in queste ultime tre settimane mi ha fatto capire ancora una volta come l'amore, la famiglia e la salute siano le uniche cose che contano davvero. Mia madre è la persona più umana che conosco e so che la nonna è orgogliosa di lei ogni giorno. Tieni d'occhio tutti noi e grazie per i ricordi più belli, ti ameremo per sempre”.

E ancora: “Ti amo per sempre nonna. Qualcuno mi ha detto che oggi i nonni sono così speciali perché sanno che hanno un tempo limitato con noi in questo mondo e vogliono davvero farlo contare. Nonna, l'hai sicuramente fatto. Non possiamo smettere di pensare a te”, l’ultimo messaggio per lei a corredo di un tenero video che mostra la donna coccolare il piccolo Leone.