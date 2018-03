Chiara Ferragni in lacrime dopo il parto: "Mai provato nulla di simile"

Son tutte belle le mamme del mondo. Che siano casalinghe, impiegate o fashion blogger con milioni di follower al seguito, il risultato non cambia: l'arrivo di un figlio è il momento più emozionante nella vita di ogni donna. E una Chiara Ferragni così emozionata non l'avevamo vista nemmeno dopo la romantica proposta di matrimonio ricevuta dal suo Federico.

L'arrivo di Leone è un'ondata d'amore senza precedenti per lei e Fedez, che sui social stanno pubblicando a piccole dosi i primi momenti in compagnia del loro bambino, nato al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles nella notte tra il 19 e il 20 marzo.

Nell'ultima foto condivisa su Instagram si vede la fashion blogger in lacrime, pochi minuti dopo il parto, tra le braccia di Fedez, anche lui emozionatissimo: "Sono le lacrime migliori che abbia mai pianto - spiega - Questo è il momento in cui abbiamo visto Leo venire alla luce: non ho mai provato nulla di simile. E' stato lungo e faticoso, ero esausta e vivere questa esperienza con il mio amore accanto è stata la motivazione migliore. Mi è sembrato come se fosse una scena di un film o un sogno. Comincio a piangere quando guardo questa foto perché significa tutto. Ti amiamo già tanto Leoncino".