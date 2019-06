Fedez pubblica una “foto di famiglia” con piedi in vista: il commento di Chiara Ferragni

Che i piedi di Chiara Ferragni non rendano giustizia alla sua bellezza si è già detto e la prima a scherzarci su è la stessa influencer, insieme al marito Fedez.

Il rapper ha pubblicato su Instagram l’ennesima foto di famiglia, con lui, la moglie e il piccolo Leone, stavolta ripresi da una prospettiva insolita. Protagonisti sono infatti i piedi di tutti e tre.

L’immagine è accompagnata da un’ironica didascalia: "Gli occhi azzurri della mamma, per fortuna i piedi del papà”.

Chiara Ferragni l’ha presa sportivamente e ha condiviso la foto in una story su Instagram, commentando con una bella risata.

Quando Fedez difendeva i piedi di Chiara Ferragni dai giornalisti

In passato Fedez era sceso in campo per difendere la Ferragni proprio per quanto riguarda i suoi piedi. Due anni fa, il rapper aveva criticato un articolo comparso su Style del Corriere.it, un’intervista decisamente fantasiosa…. ai piedi di Chiara Ferragni, ironizzando sulla loro sgraziosità. Fedez non la prese benissimo e su Facebook espresso tutto il proprio disappunto: “Ma veramente siete messi così male? A quando l’intervista immaginaria a sto cazzo? Avvisatemi che vi tengo l’esclusiva”. Il commento era poi corredato dall’hashtag “#giornalai”.