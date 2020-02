Polemica sul privè, Chiara Ferragni rincara la dose. Ecco cosa ha scritto su Instagram

Continuano i commenti da parte dei Ferragnez circa la notizia, rivelatasi poi una fake news, che avrebbe visto Chiara Ferragni prenotare un tavolo in una pizzeria locale casertana, chiedendo esplicitamente una saletta riservata. Una richiesta alla quale il titolare del locale aveva risposto No motivandolo con un: "Per noi i clienti devono essere trattati tutti allo stesso modo". Dopo il commento al vetriolo di Fedez ad intervenire è ora la stessa influencer. Lo fa come sempre su Instagram in una story pubblicata ieri. Sfondo rosa, scritta bianca e tre fette di pizza. La Ferragni ironizza su quanto accaduto utilizzando il gioco di parole tra la bufala intesa come fake news e la tipica mozzarella da mettere sulla pizza.

Chiara Ferragni su Instagra: "La bufala me la metta nel piatto"

"Caro pizzaiolo ho letto della bufala secondo la quale avrei prenotato nel suo ristorante di Caserta solo a patto di essere nel privé. Non ho mai pianificato una cena a Caserta, ma quando succederà me la metta nel piatto la "bufala" perché quella è buona sempre (con o senza privé)".

Il duro commento di Fedez

Un commento sicuramente meno duro rispetto a quello del marito che poche ore prima su twitter aveva scritto: "Tutorial giornalismo 2020: fare una bella ricerca tra gli stati su Facebook , prendere la prima stro...ta che può fare click, non verificare minimamente la “notizia” e farci un fantastico articolo" attaccando chi aveva riportato la notizia poi rivelatasi solo uno scherzo di cattivo gusto.