Chiara Ferragni, il seno sbuca dall'abito Dior

Non poteva di certo mancare ad uno degli appuntamenti più glamour dell'anno: la Paris Fashion Week. Chiara Ferragni, un nome che non ha bisogno di presentazioni, si è fatta notare nel suo abito "armatura" firmato dalla maison francese Dior.

Chiara e Valentina Ferragni insieme in prima fila

Accanto a lei in prima fila a sostenere l’amica Maria Grazia Chiuri, fashion director del brand, sua sorella minore Valentina in un outfit ugualmente Dior, ma in denim, abbinato a borsetta rossa e scarpe rosse, con trama scozzese, nella suggestiva location dell'ippodromo Longchamp.

Il suo vedo e non vedo

Una collezione ispirata all'attuale tema della sostenibilità. L'abito indossato dall'influencer nostrana lascia intravedere il seno in un gioco di grande seduzione. Il delicato décolletè della bella Ferragni "sbuca" fuori dalle aperture laterali del vestito della casa francese. Un punto del corpo che la Blonde Salad mostra con orgoglio, a volte anche a mo' di provocazione per quanti in passato l'hanno criticata.