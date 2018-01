Chiara Ferragni, benvenuto pancione: la foto al settimo mese

Promessa mantenuta. Proprio qualche giorno fa, Chiara Ferragni aveva risposto così a chi criticava sui social la sua "mini" gravidanza: "La mia pancia non è grossa, ma ho ancora tre mesi davanti".

Detto fatto. La pancia della fashion blogger, entrata nel settimo mese, sembra essere finalmente lievitata e lei la sfoggia con orgoglio. Su Instagram la foto del pancione in primo piano, con Fedez che lo bacia con dolcezza in attesa del loro Leone. Il bambino non nascerà in Italia, ma a Los Angeles, dove la coppia si è già trasferita. Il parto è previsto per aprile, e Fedez ha già fatto sapere di volersi prendere un periodo di pausa abbastanza lungo per stare accanto alla sua Chiara e per godersi a pieno i primi mesi di Leone.

In estate, invece, arriveranno le nozze, e pare che la coppia abbia già scelto la location. Il "sì" a Noto, perla barocca in provincia di Siracusa, tra la fine di agosto e i primi di settembre.