Laurea specialistica per la sorella di Chiara Ferragni, le foto sui social: “Orgogliosi di te”

Festa grande nella famiglia Ferragni! Oggi, giovedì 18 giugno 2020, Francesca, sorella della celebre influencer e imprenditrice Chiara, ha conseguito brillantemente la laurea in Chirurgia Orale con il massimo dei voti. Grande la soddisfazione della ragazza che ha discusso la tesi così come consuetudine nel periodo di emergenza coronavirus, ovvero videocollegata da casa con i professori. Addosso il tailleur delle grandi occasioni, ma solo a metà busto: “Specializzarsi nel 2020”, ha scritto la dottoressa a corredo della curiosa immagine che la mostra sorridente mentre guarda nella telecamera del computer con giacca elegante e ciabatte ai piedi.

Francesca Ferragni festeggiata dalla famiglia

La felicità per il traguardo della secondogenita di casa Ferragni è stata espressa da tutti i membri della famiglia, a iniziare da Chiara: “Congratulazioni a mia sorella Francesca che si è laureata oggi in chirurgia orale (che è la sua seconda laurea) con i migliori risultati: 70/70. Non potremmo essere più orgogliosi di te”, il pensiero a corredo delle immagini che su Instagram la immortalano tra mamma Marina Di Guardo e le sorelle. Non da meno Valentina, anche lei autrice di un omaggio che ha precisato la specializzazione accademica conseguita: “Laurea di specialistica durante Covid-19: questa mattina Francesca Ferragni si è specializzata in Chirurgia Orale con voto finale 70/70 cum Laude Dottoressa in Odontoiatria e Protesi Dentaria e ora Specializzata in Chirurgia Orale”, ha scritto nel suo post che ha incluso il video della proclamazione pronunciata in video dal professore a cui è seguito l’urlo di gioia della famiglia riunita per l’occasione.