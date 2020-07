Chiara Ferragni, visita privata agli Uffizi: esplode (la solita) polemica

Dopo la visita ai Musei Vaticani, Chiara Ferragni si lascia conquistare dai capolavori degli Uffizi. L'influencer e imprenditrice digitale, in Galleria per uno shooting fotografico, giovedì sera, ne ha approfittato per concedersi un tour del celebre museo di Firenze, alla scoperta dei suoi tesori d'arte.

Accompagnata dal direttore Eike Schmidt, ha molto apprezzato i dipinti di Botticelli: non solo le superstar Venere e Primavera, ma, soprattutto, Le storie di Giuditta, e L'adorazione dei Magi con autoritratto dell'artista. CHiara Ferragni è poi rimasta incantata ad ammirare le migliaia di conchiglie di madreperla che adornano il soffitto del cuore più antico degli Uffizi, la Tribuna del Buontalenti; ed anche la statuaria ha molto colpito la sua attenzione, in particolar modo la scultura del Laocoonte realizzata da Baccio Bandinelli e l'antico marmo romano del Doriphoros Policleto.

Tutto, ovviamente, condiviso sui social, dove non poteva mancare l'ennesima solita polemica. "Raccomandata" e "viziata" vanno per la maggiore, ma a difendere Chiara dai criticoni sono in tanti. "Non capisco e non capirò mai questo odio per Chiara Ferragni - si legge tra la pioggia di tweet - E' una persona carinissima, usa i social anche per tematiche importanti e in più è una delle uniche italiane famose nel mondo. Lei ce l'ha fatta, ma voi con questi commenti che trasudano solo invidia non ce la farete mai". Senza considerare l'enorme sponsorizzazione - alla luce dei suoi 20 milioni di follower - dell'arte e della cultura italiana in un periodo in cui il turismo fa fatica a rialzarsi... Ce ne fossero di Chiara Ferragni a spasso per i musei e le bellezze d'Italia.