Chiara Ferragni hot per l'addio al nubilato, ma l'abito la "tradisce"

Chiara Ferragni è a Ibiza da 24 ore e ha già sfoggiato una serie di outfit degni di una sfilata durante la settimana della moda. La fashion blogger sta festeggiando il suo addio al nubilato, documentando ovviamente ogni dettaglio sui social, ma su Instagram qualcuno non le perdona un filo di pancia evidenziato dal succinto abito sfoggiato per la prima serata del weekend.

Un vestito in latex rosa, aderentissimo, che mette in risalto un addome non piattissimo come un po' di tempo fa. E a più di qualche follower non sfugge. Alcuni le fanno notare la "pancia", altri insinuano una seconda gravidanza, qualcuno - di buon senso - sottolinea invece la sua perfetta forma fisica.

Un polverone social che ha provato a placare la stessa Chiara con la sua risposta: "Datemi il tempo di tornare al mio peso di prima. Ho avuto un figlio quattro mesi fa".