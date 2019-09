Amici Celebrities, Chiara Giordano riapre il capitolo Raoul Bova: "Provavo vergogna"

(Nel video sopra Chiara Giordano ad 'Amici Celebrities')

Per Chiara Giordano la danza non è solo una passione, ma qualcosa a cui deve dire grazie. Si capisce da come sorride quando balla ed è lei stessa a raccontarlo durante la prima puntata di 'Amici Celebrities': "Ero in un periodo molto particolare della mia vita, ero molto esposta. La mia vita era stata buttata in piazza e stavo soffrendo molto. Cercavo un posto dove nascondermi".

Così ha iniziato a ballare, nel 2013, quando finì il matrimonio con Raoul Bova, dopo 13 anni e due figli. "Provavo un grande sentimento di vergogna, non mi piacevo più - ha rivelato ancora -. Mi guardavo e dicevo 'hai fatto un casino', guardavo i miei figli e pensavo 'hai sbagliato tutto'. Che poi non era colpa mia, però quando ci si sposa, ci si sposa in due e poi invece non lo si salva, né in uno né in tre".

Ha ricominciato da se stessa e proprio in lei ha trovato la forza per rialzarsi: "La moglie giusta, la mamma perfetta: mi sono sempre messa in secondo piano. Con il ballo no. Ora ci sono io. Prima invece pensavo che ci fosse qualcuno più importante di me e quindi dovevo dedicarmi all'altra persona per aiutarla a realizzarsi. C'era una grande parte di persone che avrebbe preferito avere la bestia, che andava in giro a fare male a tutti, io invece ho tirato fuori la ballerina". La danza, nel suo caso, ha fatto un bel miracolo.